National League Verso il derby: Ambrì, play-in nel mirino ma Formenton e Petan in dubbio

Swisstxt

27.10.2025 - 14:26

Matte.
Matte.
Keystone

Quattro vittorie in sette con Landry-Matte hanno dato stabilità all'Ambrì, ma per avvicinare il play-in servirà alzare il rendimento alla Gottardo Arena: derby di martedì con i dubbi Formenton e Petan, decisione attesa domani.

SwissTXT

27.10.2025, 14:26

Il nuovo corso dell’accoppiata Landry e Matte, perlomeno in termini di vittorie (quattro in sette partite) ha portato un po’ più di stabilità in casa Ambrì.

Per avvicinarsi ulteriormente all'obiettivo play-in, i biancoblù saranno però chiamati a migliorare il loro rendimento alla Gottardo Arena, già a partire dal derby di martedì, al quale i leventinesi si avvicinano con il dubbio legato a Formenton e Petan. I due non si sono allenati sul ghiaccio.

«Oggi si sono concentrati sul recupero fuori dal ghiaccio, ma un eventuale loro impiego dipenderà dalla giornata di domani» ha spiegato René Matte.

