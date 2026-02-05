I due Von Arx freshfocus

Continuano le speculazioni sui possibili candidati alla panchina dell'Ambrì in vista della prossima stagione.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Dopo i nomi di Christian Wohlwend e Lars Leuenberger, avanzati dalla «NZZ», e quello di Patrick Schöb, ipotizzato da Klaus Zaugg sulle pagine di «Watson», si aggiunge ora un nuovo capitolo nella caccia al prossimo allenatore dell'Ambrì-Piotta.

Questa volta è il «Blick» a speculare sui possibili candidati per la panchina biancoblù della prossima stagione, puntando lo sguardo verso la Swiss League, più precisamente a Coira.

Stando al giornalista Marcel Allemann, il club biancoblù sarebbe interessato ai fratelli Reto e Jan von Arx, punti di riferimento del club grigionese, che guidano la squadra dalla stagione 2021/2022.

L'approccio delle due leggende del Davos è basato sullo sviluppo dei giovani, ed è uno dei motivi per cui, sempre stando al «Blick», l'Ambrì sarebbe interessato ai loro servigi. La loro filosofia di lavoro si sposerebbe infatti perfettamente con la strategia del club leventinese.

Contratti in scadenza e voci di mercato

A rendere la situazione ancora più intrigante è il fatto che i due tecnici non abbiano ancora rinnovato il contratto col Coira.

Un dettaglio che, inevitabilmente, alimenta le voci di mercato.

Resta però da capire se i due allenatori sarebbero davvero disposti a intraprendere una nuova avventura in un contesto come quello biancoblù, reduce da mesi turbolenti.

Interpellato dal «Blick», Reto von Arx ha preferito non entrare nel merito: «Non commento le voci», ha tagliato corto.

Ennesimo cambio in panchina

Quel che è certo è che l'Ambrì-Piotta si trova ancora una volta in una fase di transizione.

Lo scorso 27 gennaio, il club ha sollevato dall'incarico i traghettatori Eric Landry e René Matte, subentrati dopo la partenza di Luca Cereda lo scorso mese di ottobre, affidando la squadra fino al termine della stagione al finlandese Jussi Tapola.

Il 51enne, quattro volte campione di Liiga con il Tappara e reduce da due stagioni e mezza alla guida del Berna, è affiancato da Pasi Puistola e Saku Martikainen.

In attesa di capire se Tapola resterà anche oltre l'estate, le speculazioni sul futuro della panchina biancoblù continuano.

E il nome dei fratelli von Arx, intanto, resta sul tavolo.