National League Ambrì KO con lo Zugo, è il settimo consecutivo. Il Lugano ritrova il gol ma deve arrendersi al Losanna

Swisstxt

26.9.2025 - 22:34

Zugo vittorioso ad Ambrì.
Keystone

L'Ambrì è sconfitto 4-0 in casa dallo Zugo. Il Lugano ha ritrovato il gol dopo 149 minuti di astinenza ma ha comunque ceduto 5-4 al Losanna.

Contro lo Zugo è arrivata un altro amaro ko, più precisamente il settimo consecutivo per l'Ambrì questa volta per 4-0.

Dopo un buon inizio di partita, i sopracenerini sono caduti definitivamente nell'ultimo terzo, incassando tre reti negli ultimi 5 minuti (doppietta dell'ex Kubalik).

Con DiDomenico in sovrannumero, la partita è iniziata nel segno dei biancoblù, vicinissimi alla rete con Lukas Landry (palo) e con quattro ghiotte occasioni nel periodo centrale.

E così, in gol ci sono andati i Tori, a segno con Martschini (errore di Joly alla blu), Kubalik e Künzle a porta vuota.

Lugano battuto di misura dal Losanna

ll Lugano ha ritrovato la via del gol dopo 149 minuti di digiuno, ma non la vittoria. Quella è andata al Losanna, che si è imposto 5-4 alla Cornér Arena.

I bianconeri hanno retto bene ai due powerplay losannesi e con Sgarbossa hanno posto fine all'astinenza dal gol.

Jäger ha pareggiato poco dopo e per la seconda volta in stagione i luganesi hanno trovato due reti di margine (Fazzini e Peltonen i marcatori).

Bougro e Fuchs hanno rimesso la contesa in parità, poi Caggiula ha firmato il primo vantaggio losannese di serata.

La seconda rete di Sgarbossa ha anticipato il definitivo 5-4 di Braennstroem.

