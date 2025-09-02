L’Ambrì ha chiuso la sua preseason con un’altra sconfitta, questa volta giunta contro il Friborgo capace di imporsi per 4-1 alla BiascArena.
Reduci dai ko contro Davos, Rapperswil e Kloten, per i biancoblù si tratta della 4a sconfitta in altrettante partite contro una compagine di National League quando manca ormai una settimana all'inizio della nuova stagione.
L'unica rete leventinese porta il nome di Muggli, mentre per gli ospiti sono andati a segno Sörensen, Streule, Rod e Biasca.
Gol che hanno smorzato l’entusiasmo dei sopracenerini, che si spera inizino meglio il campionato.