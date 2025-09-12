L'Ambrì è tornato a mani vuote dalla prima trasferta stagionale, battuto 3-2 a Langnau dopo aver rimontato due reti di ritardo. Sconfitto pure il Lugano, che ha debuttato davanti ai suoi tifosi.

Langnau-Ambrì freshfocus

SwissTXT Swisstxt

Decisivo un errore di De Luca sulla blu dopo che l'attaccante numero 88 e i suoi compagni di linea erano stati i migliori dei biancoblù.

In una sfida equilibrata, i Tigrotti sono stati i più manovrieri, mentre gli ospiti hanno agito più in ripartenza.

Dopo aver mancato un paio di occasioni, i biancoblù si sono andati sotto 2-0. Zgraggen e De Luca a cavallo della prima pausa hanno rimesso a posto le cose, mentre l'assalto finale dopo la rete di Bachofner non ha dato frutti.

Una generosa prova non basta al Lugano

Il Lugano non è riuscito a regalare un successo ai suoi tifosi nella prima partita stagionale alla Cornèr Arena.

Nonostante una prova generosa i bianconeri sono infatti stati battuti 2-1 dallo Zugo.

Le reti sono cadute tutte nel periodo centrale, con Alatalo che poco dopo metà incontro ha risposto con un potente tiro nel sette al vantaggio ospite firmato da Tatar in powerplay.

A 27'' dalla seconda sirena un pregevole spunto personale di Hofmann, capace di superare dapprima Aebischer e poi Schlegel con una bella finta, ha regalato i tre punti ai Tori.