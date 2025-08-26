  1. Clienti privati
National League L'Ambrì ottiene la licenza per la prossima stagione e batte il record di tessere vendute

Swisstxt

26.8.2025 - 15:53

Ambrì
Ambrì
Ti-Press

L'Ambrì ha ottenuto dalla National League la licenza per poter disputare la prossima stagione e ha fatto registrare un nuovo record di tessere vendute.

SwissTXT

26.08.2025, 15:53

26.08.2025, 16:00

Per il campionato 2025-26 i biancoblù hanno infatti superato la soglia dei 5'500 abbonati a fronte di una capienza della Gottardo Arena di 6'775 posti.

Per quanto riguarda la gestione societaria, i leventinesi hanno rilanciato l’aumento di capitale deliberato nel 2021 (e solo parzialmente realizzato nel 2023) per far fronte alla situazione di indebitamento derivante ancora dalla costruzione della nuova pista e i prestiti ricevuti durante la pandemia.

