Ambrì Ti-Press

L'Ambrì ha ottenuto dalla National League la licenza per poter disputare la prossima stagione e ha fatto registrare un nuovo record di tessere vendute.

SwissTXT Swisstxt

Per il campionato 2025-26 i biancoblù hanno infatti superato la soglia dei 5'500 abbonati a fronte di una capienza della Gottardo Arena di 6'775 posti.

Per quanto riguarda la gestione societaria, i leventinesi hanno rilanciato l’aumento di capitale deliberato nel 2021 (e solo parzialmente realizzato nel 2023) per far fronte alla situazione di indebitamento derivante ancora dalla costruzione della nuova pista e i prestiti ricevuti durante la pandemia.