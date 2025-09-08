Velocità, gioco più diretto e rapidità nelle transizioni. Queste sono le parole d'ordine con cui l'Ambrì si appresta ad affrontare la nuova stagione di National League, che inizia domani in casa contro il Kloten.
Nell'ultimo allenamento prima del debutto si è visto anche Formenton, arrivato sabato mattina dal Canada, ma che dovrà ancora trovare il ritmo partita prima di poter essere integrato nel line-up da coach Cereda.
E nei terzetti d'attacco non si è visto Zwerger. L'austriaco, beniamino dei tifosi, potrebbe iniziare la stagione da 13o o addirittura in tribuna.