Allenbamento HCAP rsi.ch

Dopo 7 vittorie consecutive il morale in casa Ambrì non può che essere alto.

Così forse la sfida con il Ginevra campione arriva nel momento giusto. «Sarà importante iniziare bene e cercare di mettere velocità e intensità da subito. Poi la chiave sarà giocare disciplinati in difesa perché il Ginevra ha davvero un ottimo attacco», ha spiegato l'assistente René Matte. Per quanto visto in allenamento Cereda sembra intenzionato a reinserire Formenton nel line-up al fianco di Heim e Buergler, Conz sarà quindi preferito a Juvonen. Eggenberger sarà spostato in prima linea con Spacek e De Luca.

Swisstxt