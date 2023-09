Una partita combattuta KEY

E' un weekend da un solo punto quello appena concluso per l'Ambrì.

Sconfitti ai rigori venerdì nel derby, i biancoblù sono stati superati sabato per 4-2 dal Davos alla Gottardo Arena. Costretti ad inseguire in due occasioni in virtù delle reti di Hammerer e Stransky, i leventinesi sono rimasti in partita grazie a Kneubuehler e Lilja. Fin lì equilibrata, la sfida ha visto i ticinesi prendere il sopravvento, ma il 3-2 di Jurco si è rivelato decisivo. Nonostante gli sforzi, nel terzo periodo l'HCAP non è riuscito a trovare il pareggio e ha incassato il punto a porta vuota di Ambuehl.

Swisstxt