Dopo la pausa nazionale L'Ambrì riparte al gran completo

Swisstxt

13.11.2025 - 13:17

Allenamento Ambrì
Allenamento Ambrì
rsi.ch

Con Cajkovsky arrivato in Leventina e Grassi che ha ricevuto il via libera per tornare a giocare, l'Ambrì riparte dopo la pausa al gran completo.

SwissTXT

13.11.2025, 13:17

13.11.2025, 13:27

Hockey. Ad Ambrì arriva il difensore slovacco Cajkovsky

HockeyAd Ambrì arriva il difensore slovacco Cajkovsky

Di fronte le sfide a Zugo (venerdì in trasferta) e Friborgo (sabato in casa).

Come ha dichiarato Matte, i due potrebbero già trovare spazio nel weekend: «Hanno 20 partite in meno degli altri, l'obiettivo è far trovare loro il ritmo il prima possibile. C'è una possibilità di vederli in questo fine settimana ma nulla è ancora deciso».

Per il resto blocchi confermati rispetto all'ultima partita vinta alla Gottardo Arena contro il Bienne.

I più letti

Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Delémont raggiunge una nuova temperatura record a novembre
Il principe George attira gli sguardi di tutti, mentre la madre Kate è aspramente criticata
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Champions Hockey League. Lo Zugo schianta lo Sparta Praga

Champions Hockey LeagueLo Zugo schianta lo Sparta Praga

National League. Stop per il Lugano: il Langnau interrompe la corsa dei bianconeri

National LeagueStop per il Lugano: il Langnau interrompe la corsa dei bianconeri

Hockey. Snakes in semifinale di Coppa

HockeySnakes in semifinale di Coppa