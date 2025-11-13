Allenamento Ambrì rsi.ch

Con Cajkovsky arrivato in Leventina e Grassi che ha ricevuto il via libera per tornare a giocare, l'Ambrì riparte dopo la pausa al gran completo.

Di fronte le sfide a Zugo (venerdì in trasferta) e Friborgo (sabato in casa).

Come ha dichiarato Matte, i due potrebbero già trovare spazio nel weekend: «Hanno 20 partite in meno degli altri, l'obiettivo è far trovare loro il ritmo il prima possibile. C'è una possibilità di vederli in questo fine settimana ma nulla è ancora deciso».

Per il resto blocchi confermati rispetto all'ultima partita vinta alla Gottardo Arena contro il Bienne.