Sarà un Ambrì simile al passato quello che si appresta a iniziare la stagione.

Nella conferenza stampa d'apertura il club ci ha tenuto a ricordare i propri valori e quanto ci tenga alla formazione dei giovani talenti. Filippo Lombardi ha iniziato parlando delle finanze dei leventinesi, in via di miglioramento ma ancora sotto la lente della Lega. Inoltre, è stato confermato il record di 5'500 tessere. Paolo Duca si è invece occupato del lato sportivo: «L'obiettivo è qualificarci al play-in, continuando a coltivare lo spirito combattivo che contraddistingue questa società».