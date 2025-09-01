  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Ambrì riparte cercando i play-in

Swisstxt

1.9.2025 - 20:23

HCAP
HCAP
Ti-Press

Sarà un Ambrì simile al passato quello che si appresta a iniziare la stagione.

SwissTXT

01.09.2025, 20:23

01.09.2025, 20:25

Nella conferenza stampa d'apertura il club ci ha tenuto a ricordare i propri valori e quanto ci tenga alla formazione dei giovani talenti. Filippo Lombardi ha iniziato parlando delle finanze dei leventinesi, in via di miglioramento ma ancora sotto la lente della Lega. Inoltre, è stato confermato il record di 5'500 tessere. Paolo Duca si è invece occupato del lato sportivo: «L'obiettivo è qualificarci al play-in, continuando a coltivare lo spirito combattivo che contraddistingue questa società».

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»

Video correlati

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Hockey-mercato. L'Ambrì conferma Lukas Landry

Hockey-mercatoL'Ambrì conferma Lukas Landry

Champions Hockey League. Bene lo ZSC, male il Losanna

Champions Hockey LeagueBene lo ZSC, male il Losanna

Hockey. Ambrì battuto anche nel test contro il Kloten

HockeyAmbrì battuto anche nel test contro il Kloten