Baltisberger festeggia il 2-0. KEYSTONE

L'Ambrì è uscito sconfitto per 4-1 dalla trasferta di Langnau, la terza consecutiva e la quinta partita in sette giorni per biancoblù.

Swisstxt

Fatali ai leventinesi sono stati due uno-due dei Seelaender, mentre Charlin è stato protagonista tra i pali per i Tigers.

Padroni di casa in doppio vantaggio nel 1o tempo con due gol in 71» di Fahrni e Phil Baltisberger, che hanno portato Cereda a chiamare il timeout dopo 6'19''.

Nel periodo centrale al Langnau sono invece bastati 22'' per chiudere di fatto la sfida, con i gol di Saarela (4c4) e Schmutz (5c4). Di Buergler al 52' il gol della bandiera.

