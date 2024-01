Lammer festeggia con i suoi Keystone

Uno dei peggiori Ambrì visti in stagione è tornato a mani vuote da Rapperswil.

Contro una squadra in grande difficoltà, i biancoblù, pur con grosse defezioni, non hanno messo sul ghiaccio la giusta grinta, facendosi battere dai sangallesi per 4-2. Ancora senza l'infortunato Heed, a cui si sono aggiunti gli ammalati Pestoni e Zwerger, i leventinesi sono riusciti a passare in vantaggio dopo 33» con Heim, in quella che si è poi rivelata una delle poche fiammate della serata. Dopo tre reti dei padroni di casa, Kneubuehler ha reso meno scontato il finale, chiuso da Duenner a porta vuota

