Ambrì battuto. ti-Press

Ambrì reagisce a un avvio shock e sfiora l'impresa, ma contro il Friborgo deve accontentarsi di un punto dopo il ko 6-5 all'Overtime.

SwissTXT Swisstxt

Nella prima partita dopo la sosta, l'Ambrì è stato sconfitto 6-5 all'Overtime dal Friborgo. Un punto che se da un lato permette ai biancoblù di salire al decimo posto, lascia comunque un po' di amaro in bocca.

Dopo un inizio da incubo e che dopo 3 minuti vedeva i biancoblù sotto di due gol, la formazione di Landry ha infatti reagito alla grande portandosi in vantaggio per 3-2 al 12'27" e, dopo la rimonta burgunda, sul 5-4 al 43"40.

Il punto di Rathgeb a 12 minuti dalla fine ha nuovamente portato il risultato in parità, prima che Kapla in quattro contro tre al 63'57" trovasse la rete decisiva.