National League Ambrì sconfitto anche a Ginevra, Lugano a secco e sconfitto dal Berna

Swisstxt

23.9.2025 - 22:27

I leventinesi si sono portati in vantaggio per tre volte.
I leventinesi si sono portati in vantaggio per tre volte.
Keystone

A Ginevra l'Ambrì ha incassato la sesta sconfitta consecutiva. Mentre il debutto di Omark, comunque ancora fuori condizione, non è bastato al Lugano per trovare brio e imprevedibilità in attacco.

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

23.09.2025, 22:27

23.09.2025, 22:32

I biancoblù hanno mostrato buone cose, ma l'indisciplina nel finale ha consegnato la vittoria per 5-4 alle Aquile. Buergler e Virtanen, in shorthand, hanno portato i leventinesi sul 2-1 alla prima pausa.

Nel periodo centrale Rutta ha rimesso in parità il risultato, ma Petan e Zwerger hanno portato i leventinesi sul 4-2.

Le Aquile hanno però subito risposto con 2 gol in 15'' valsi il pareggio. Nel finale l'Ambrì ha poi giocato per due volte in 5c3 e 3'' dopo la fine della seconda occasione ha subito il 5-4.

Il Lugano a secco di reti

Mentre i bianconeri, a secco di reti da 134'59'', sono così stati battuti 3-0 dal Berna alla Cornèr Arena. I padroni di casa hanno iniziato il confronto in maniera guardinga, ma una disattenzione è costata il punto di Baumgartner al 10'50''.

L'HCL, apparso involuto rispetto a quanto visto fin qui, ha in seguito faticato parecchio, sprecando in particolare 5' di powerplay a inizio terzo tempo prima di essere punito da Merela e Vermin nel finale di partita.

