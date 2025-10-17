Tutta la delusione di Müller Ti-Press

Reduce da due vittorie consecutive, l'Ambrì è incappato nella prima sconfitta dell'era Landry-Matte.

Alla Gottardo Arena i biancoblù sono stati sconfitti 4-2 dal Langnau. L'HCAP, con Petan al posto dell'infortunato Joly, ha iniziato bene il match, ma a passare per primi sono stati i bernesi. Virtanen ha pareggiato i conti, prima che i Tigers tornassero avanti in shorthand a 1" dalla sirena.

Dopo il 3-1 di Rohrbach in 5 contro 4, Zwerger ha accorciato le distanze, ma il 4-2 di Guggenheim ha tagliato le gambe ai leventinesi, che nel terzo tempo non sono riusciti a rientrare in partita.