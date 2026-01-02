Non è stata fortunata la prima gara dell'anno dei biancoblù. freshfocus

L'Ambrì ha aperto l'anno con una sconfitta per 3-0 contro il Langnau.

SwissTXT Swisstxt

I ticinesi hanno così incassato la 5a battuta d'arresto consecutiva in campionato e si trovano ora a -6 dai play-in.

Scesi in pista con le linee offensive rimescolate e Cajkovsky ancora in sovrannumero, i biancoblù hanno approcciato male la sfida, trovando la reazione solo attorno a metà gara e quando erano già sotto di una rete. I Tigers si sono però dimostrati molto solidi, impensierendo anche più volte Wuethrich, autore di diverse parate decisive, prima di abbellire il risultato con due gol nel finale.