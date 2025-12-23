Ambrì Ti-Press

L'Ambrì ha chiuso il 2025 con la sconfitta per 5-2 contro l'Ajoie e, visto il contemporaneo successo del Kloten, scivola al penultimo posto, ma comunque a -3 dalla zona play-in. Il Lugano vince a Langnau e si trova ora al quarto posto, in solitaria.

Con Formenton in pista e Cajkovsky che è tornato lo straniero in sovrannumero i biancoblù hanno iniziato alla grande la sfida, sbloccata subito dal gol in powerplay di De Luca.

I leventinesi non hanno però dato seguito a questo avvio e hanno dovuto inchinarsi ai giurassiani, tutt'altro che irresistibili.

Non è quindi bastato il momentaneo pareggio di Tierney ai biancoblù, troppo fragili in fase difensiva.

Il Lugano scaccia i fantasmi della Ilfis

I bianconeri si sono infatti imposti per 4-2 a Langnau, squadra che non battevano da sei incontri, consolidando così il quarto posto.

Due volte in svantaggio e spesso costretti a subire la verve offensiva dei Tigrotti, i bianconeri sono stati abili a pareggiare due volte i conti grazie a Sekac e Morini, per poi trovare il gol partita con Fazzini sul finire del secondo periodo.

Il numero 17, colpito da una bastonata al ginocchio, non è poi più sceso sul ghiaccio mentre Thuerkauf ha sigillato il successo segnando a porta vuota