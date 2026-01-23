Ambrì battuto in casa Keystone

Serata agrodolce per l'hockey ticinese: l'Ambrì incassa la quarta sconfitta consecutiva contro lo Zurigo, mentre il Lugano, nonostante le difficoltà, riesce a portare a casa un punto a Friborgo.

All'Ambrì non è bastata un'ottima prestazione per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Alla Gottardo Arena lo Zurigo si è infatti imposto per 4-2 e i biancoblù restano così a 4 punti di distanza dal 12esimo posto del Kloten.

I leventinesi, con Pestoni in sovrannumero, hanno immediatamente subito il vantaggio ospite, ma hanno poi reagito alla grande.

L'Ambrì ha infatti controllato il gioco con grande energia per 45', passando meritatamente in vantaggio grazie a Müller e DiDomenico.

Nel terzo periodo lo ZSC ha però fatto valere la maggiore qualità e ha ribaltato il risultato.

Il Lugano esce sconfitto ai rigori.

Il Lugano strappa un punto al Friborgo

Pur in pista con soli quattro stranieri, il Lugano è riuscito a strappare un punto al Friborgo. I bianconeri sono stati sconfitti per 3-2 dopo i rigori.

Gli uomini di Mitell hanno passato buona parte dei primi 40' in trincea a difendersi dai continui attacchi dei padroni di casa, in vantaggio con Glauser in shorthand.

Il time-out chiamato da Mitell ha risvegliato i ticinesi, che hanno trovato il pari con Perlini.

Il botta e risposta tra Sprunger e Thürkauf ha poi portato tutti agli shootout, dove Borgstroem è stato l'unico a segnare visto che Fazzini e Sekac sono stati fermati dai ferri.