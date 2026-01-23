  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League L'Ambrì è battuto dallo Zurigo, il Lugano strappa un punto a Friborgo

Swisstxt

23.1.2026 - 22:34

Ambrì battuto in casa
Ambrì battuto in casa
Keystone

Serata agrodolce per l'hockey ticinese: l'Ambrì incassa la quarta sconfitta consecutiva contro lo Zurigo, mentre il Lugano, nonostante le difficoltà, riesce a portare a casa un punto a Friborgo.

SwissTXT

23.01.2026, 22:34

All'Ambrì non è bastata un'ottima prestazione per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Alla Gottardo Arena lo Zurigo si è infatti imposto per 4-2 e i biancoblù restano così a 4 punti di distanza dal 12esimo posto del Kloten.

I leventinesi, con Pestoni in sovrannumero, hanno immediatamente subito il vantaggio ospite, ma hanno poi reagito alla grande.

L'Ambrì ha infatti controllato il gioco con grande energia per 45', passando meritatamente in vantaggio grazie a Müller e DiDomenico.

Nel terzo periodo lo ZSC ha però fatto valere la maggiore qualità e ha ribaltato il risultato.

Il Lugano esce sconfitto ai rigori.
Il Lugano esce sconfitto ai rigori.
Keystone

Il Lugano strappa un punto al Friborgo

Pur in pista con soli quattro stranieri, il Lugano è riuscito a strappare un punto al Friborgo. I bianconeri sono stati sconfitti per 3-2 dopo i rigori.

Gli uomini di Mitell hanno passato buona parte dei primi 40' in trincea a difendersi dai continui attacchi dei padroni di casa, in vantaggio con Glauser in shorthand.

Il time-out chiamato da Mitell ha risvegliato i ticinesi, che hanno trovato il pari con Perlini.

Il botta e risposta tra Sprunger e Thürkauf ha poi portato tutti agli shootout, dove Borgstroem è stato l'unico a segnare visto che Fazzini e Sekac sono stati fermati dai ferri.

I più letti

L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero
Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
La figlia del comandante di Auschwitz Höss: «Non reprimo più quanto successo»
Beckham, la frattura in famiglia esplode sui social: «I figli sbagliano»

Altre notizie

Calcio. L'Inter parte male poi dilaga

CalcioL'Inter parte male poi dilaga

Grande riorganizzazione. Svolta dirigenziale per il FC Zurigo: arrivano due grandi nomi del calcio italiano

Grande riorganizzazioneSvolta dirigenziale per il FC Zurigo: arrivano due grandi nomi del calcio italiano

Pallamano. La Svizzera pareggia contro la forte Ungheria

PallamanoLa Svizzera pareggia contro la forte Ungheria

Biathlon. Häcki-Gross quinta a Nove Mesto

BiathlonHäcki-Gross quinta a Nove Mesto

Fondo. Doppio sesto posto a Goms per la Svizzera nello sprint a squadre

FondoDoppio sesto posto a Goms per la Svizzera nello sprint a squadre

Coppa del Mondo. Skicross: Baur conquista la terza piazza

Coppa del MondoSkicross: Baur conquista la terza piazza

Video

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Challenge League | 19° turno | stagione 25/26

23.01.2026

Stade Nyonnais – Carouge2:2

Stade Nyonnais – Carouge2:2

Challenge League | 19° turno | stagione 25/26

23.01.2026

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

23.01.2026

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Stade Nyonnais – Carouge2:2

Stade Nyonnais – Carouge2:2

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

Più video