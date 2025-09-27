  1. Clienti privati
National League Ambrì sconfitto pure a Friborgo, il Lugano espugna il Rapperswil

Swisstxt

27.9.2025 - 21:58

Il Top Scorer Tim Heed (HCAP) lotte per il puck contro Nathan Marchon (HCFG).
Il Top Scorer Tim Heed (HCAP) lotte per il puck contro Nathan Marchon (HCFG).
KEYSTONE

L'Ambrì ha incassato a Friborgo l'ottava sconfitta consecutiva. Mentre il Lugano è tornato a sorridere dopo tre sconfitte imponendosi a Rapperswil per 4-1.

SwissTXT

27.09.2025, 21:58

27.09.2025, 22:07

Alla BCF Arena i leventinesi, sul ghiaccio con le linee completamente rimescolate rispetto al ko di venerdì con lo Zugo, sono stati battuti per 3-1. I biancoblù si sono portati in vantaggio con Heim all'11', ma al 16' Bertschy ha trovato il punto del pareggio.

Fatale nel periodo centrale una doppia inferiorità numerica, che ha permesso a De la Rose di siglare il gol partita. Ancora Bertschy ha infine suggellato il successo trovando la terza rete per il Gottéron a porta sguarnita.

Il Lugano torna a sorridere

Mentre a prendere per mano la squadra bianconera è stato capitan Thuerkauf, autore di una tripletta. Con i blocchi confermati rispetto alle ultime partite i bianconeri sono passati in vantaggio al 26' dopo un gol annullato a Fazzini 2' prima.

Immediata la reazione dei sangallesi, che al 29' hanno pareggiato i conti, ma ancora il capitano al 35' ha trafitto Punnenovs in 5c4 e ha poi messo al sicuro la vittoria realizzando a porta vuota, imitato poi da Sanford a 10'' dalla terza sirena.

Il Lugano festeggia dopo il 2 a 1 di Calvin Thuerkauf (HCL).
Il Lugano festeggia dopo il 2 a 1 di Calvin Thuerkauf (HCL).
KEYSTONE

