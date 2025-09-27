Il Top Scorer Tim Heed (HCAP) lotte per il puck contro Nathan Marchon (HCFG). KEYSTONE

L'Ambrì ha incassato a Friborgo l'ottava sconfitta consecutiva. Mentre il Lugano è tornato a sorridere dopo tre sconfitte imponendosi a Rapperswil per 4-1.

SwissTXT Swisstxt

Alla BCF Arena i leventinesi, sul ghiaccio con le linee completamente rimescolate rispetto al ko di venerdì con lo Zugo, sono stati battuti per 3-1. I biancoblù si sono portati in vantaggio con Heim all'11', ma al 16' Bertschy ha trovato il punto del pareggio.

Fatale nel periodo centrale una doppia inferiorità numerica, che ha permesso a De la Rose di siglare il gol partita. Ancora Bertschy ha infine suggellato il successo trovando la terza rete per il Gottéron a porta sguarnita.

Il Lugano torna a sorridere

Mentre a prendere per mano la squadra bianconera è stato capitan Thuerkauf, autore di una tripletta. Con i blocchi confermati rispetto alle ultime partite i bianconeri sono passati in vantaggio al 26' dopo un gol annullato a Fazzini 2' prima.

Immediata la reazione dei sangallesi, che al 29' hanno pareggiato i conti, ma ancora il capitano al 35' ha trafitto Punnenovs in 5c4 e ha poi messo al sicuro la vittoria realizzando a porta vuota, imitato poi da Sanford a 10'' dalla terza sirena.