National League Ambrì sconfitto dal Kloten per 2-1

Swisstxt

7.12.2025 - 16:18

L'Ambrì interrompe così la scia positiva delle ultime due partite.
L'Ambrì non è riuscito a dare continuità ai risultati positivi delle ultime due uscite.

SwissTXT

07.12.2025, 16:18

07.12.2025, 16:23

Nello scontro diretto in casa del Kloten a sorridere sono stati proprio gli Aviatori che si sono imposti 2-1 interrompendo a quattro la striscia di sconfitte consecutive.

Con il rientrante Heim come 13esimoo attaccante al posto di Kostner e Wuetrich confermato in porta, i leventinesi hanno vissuto un pomeriggio complicato, in cui non sono mai riusciti a mettere sul ghiaccio la giusta intensità e la giusta pulizia nel gioco.

La rete di DiDomenico è giunta a 59'' dal termine quando ormai troppo tardi.

