Hockey Ambrì superato dal Rapperswil

Swisstxt

29.8.2025 - 21:32

Tante lacune difensive
Tante lacune difensive
freshfocus

Il mini ciclo di amichevoli contro i club di National League non sta dando esiti positivi per l’Ambrì, battuto sabato dal Davos e venerdì dal Rapperswil per 4-3.

SwissTXT

29.08.2025, 21:32

29.08.2025, 21:34

Tante le amnesie difensive dei biancoblù, apparsi un po' sulle nuvole, sbilanciati e troppo permissivi su tutte e quattro le reti sangallesi.

Cereda può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno per la reazione dei suoi nella seconda metà del match, dove l’Ambrì, ancora privo di Joly, ha ritrovato vigore ed è andato in rete con Pestoni (doppietta) e il solito Tierney, al quarto sigillo in altrettante partite giocate.

