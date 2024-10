Losanna-Ambrì KEY

Ambrì alla terza sconfitta consecutiva dopo il successo nel derby.

Una disattenzione di Juvonen ha spezzato l’equilibrio della Vaudoise Arena e condannato l’ A Losanna è finita 5-4 per i romandi. Due volte in vantaggio con Buergler e Kubalik, i biancoblù hanno ceduto di fronte ai vodesi a inizio del terzo periodo, quando i padroni di casa hanno allungato inesorabilmente con tre reti nel giro di 4'19», lanciati dall'errore del portiere finlandese. I leventinesi hanno poi provato la rimonta, ma le reti di Douay e Pestoni non sono bastate visto che l'assalto finale non ha portato altri gol.

