L'Ambrì ha conquistato anche la sua seconda amichevole di preparazione alla nuova stagione, superando in rimonta i Rockets per 4-3.

Sotto per 3-1 dopo il secondo periodo, i biancoblù hanno dato spettacolo negli ultimi 10' quando Yannick Brueschweiler, Dario Buergler e Laurent Dauphin hanno tutti trovato la via del gol in meno di 4'.

