Formenton decide gara-3 all'ultimo respiro! L'Ambrì è a un passo dalla salvezza

L’Ambrì vede il traguardo. Alla Gottardo Arena i leventinesi superano 3-2 l’Ajoie in gara-3 dei playout e si portano sul 3-0 nella serie: martedì avranno il primo match point per chiudere definitivamente i conti ed evitare lo spareggio.
Con Tapola che conferma l’assetto visto nelle prime sfide, fatta eccezione per l’assenza di Virtanen – sostituito da Pezzullo dopo il duro colpo subito – l’Ambrì parte con il piede giusto. All'ottavo minuto arriva il vantaggio in powerplay: De Luca trova la conclusione vincente e firma il suo quarto gol in tre partite. Poco dopo è Joly a raddoppiare con un’azione personale di qualità.
Il doppio vantaggio però dura poco, con Berthoud che accorcia le distanze per l’Ajoie.
Nel secondo periodo l’Ambrì crea alcune buone occasioni per allungare, senza però riuscire a concretizzare. Con il passare dei minuti gli ospiti tornano a farsi pericolosi, ma trovano sulla loro strada un attento Wüthrich.
I padroni di casa sembrano in controllo, anche nel terzo periodo. Alla prima vera opportunità, però, Nättinen riporta il risultato in equilibrio.
Quando i supplementari paiono ormai inevitabili, Joly si inserisce nuovamente nella difesa avversaria e costringe Ciaccio alla respinta. Sul disco arriva Formenton, che firma il gol decisivo per il 3-2 finale.
Un successo che avvicina sensibilmente l’Ambrì alla salvezza.