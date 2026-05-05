Nate Schnarr firma con i biancoblù Imago

L'Ambrì rinforza l'attacco: Michael Joly rinnova fino al 2028, arrivano Nate Schnarr e Roby Järventie.

Triplo movimento in entrata per l'Ambrì-Piotta, che mette mano al reparto offensivo in vista del futuro.

Il club biancoblù ha annunciato il rinnovo di Michael Joly fino al 2028 e, nello stesso tempo, gli ingaggi degli attaccanti Nate Schnarr e Roby Järventie, entrambi sotto contratto fino al termine della stagione 2027/28.

Joly, classe 1995, si è imposto subito come punto di riferimento alla Gottardo Arena.

Dopo le esperienze a Lugano, il canadese ha chiuso la sua prima stagione in Leventina da TopScorer della squadra con 40 punti (21 reti e 19 assist) in 52 partite.

Complessivamente, in National League vanta già 149 presenze e 124 punti, numeri che confermano il suo peso offensivo.

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Michael Joly rimane in biancoblù fino al 2028⚪️🔵 pic.twitter.com/mK9fu70GvJ — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) May 5, 2026

Ecco chi è il canadese Nate Schnarr

Tra i nuovi arrivi spicca Nate Schnarr, centro draftato nel 2017 dagli Arizona Coyotes.

Dopo una lunga trafila in AHL - con 197 partite giocate tra diverse franchigie - il canadese ha maturato esperienze anche in Europa, in particolare in Finlandia con Pelicans e JYP (91 punti in 114 gare).

Nell'ultima stagione in Germania, con il Colonia, ha prodotto 44 punti in 47 partite, confermando una buona continuità realizzativa.

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L’HCAP annuncia l’ingaggio del centro canadese classe ‘99 Nate Schnarr fino al termine della stagione 2027/2028⚪️🔵



Benvenuto in biancoblù, Nate! pic.twitter.com/ze2jr5xQJu — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) May 5, 2026

Ecco chi è il finlandese Roby Järventie

Completa il pacchetto offensivo Roby Järventie, ala finlandese classe 2002, scelto al secondo giro del Draft NHL 2020 dagli Ottawa Senators.

Cresciuto nell'Ilves, ha debuttato nella Liiga finlandese collezionando 27 punti in 58 presenze.

Dal 2021 si è trasferito in Nordamerica, dove ha disputato 204 partite in AHL (138 punti) tra Belleville Senators e Bakersfield Condors.

Nel suo percorso figurano anche 10 presenze in NHL con Ottawa ed Edmonton, oltre a due Mondiali Under 20 con la Finlandia, chiusi con una medaglia d'argento e una di bronzo.

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L’HCAP ha il piacere di comunicare l’ingaggio dell’attaccante finlandese classe 2002 Roby Järventie sino alla fine della stagione 2027/2028⚪️🔵



Benvenuto in biancoblù Roby! pic.twitter.com/YQIEwUIu4w — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) May 5, 2026

Giocatori con identità chiara

Le operazioni rientrano nella strategia del club, che - secondo quanto indicato nel comunicato ufficiale - punta su giocatori con identità chiara, spirito di squadra e senso di responsabilità.

L'obiettivo è dare continuità al percorso intrapreso, costruendo una base solida in una stagione definita di consolidamento, senza rinunciare all’ambizione di raccogliere risultati concreti.