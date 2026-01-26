  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì perde Zgraggen e Bürgler

Swisstxt

26.1.2026 - 18:20

Zgraggen tornerà solo dopo le Olimpiadi.
Zgraggen tornerà solo dopo le Olimpiadi.
freshfocus

Brutte notizie dall’infermeria per l’Ambrì. Il club leventinese dovrà fare a meno di Jesse Zgraggen e Dario Bürgler, entrambi alle prese con un infortunio.

Antonio Fontana

26.01.2026, 18:20

26.01.2026, 18:28

Il difensore Jesse Zgraggen ha riportato una lesione alla parte alta del corpo. Il suo rientro non è previsto prima della pausa dedicata alle Olimpiadi, costringendo lo staff tecnico a rinunciare a una pedina importante del reparto arretrato per le prossime settimane.

Situazione ancora da chiarire invece per Dario Bürgler. L’attaccante classe 1987 ha subìto un infortunio alla parte bassa del corpo e si sottoporrà nei prossimi giorni agli accertamenti medici necessari per determinare l’entità del problema e i tempi di recupero.

