Zgraggen tornerà solo dopo le Olimpiadi. freshfocus

Brutte notizie dall’infermeria per l’Ambrì. Il club leventinese dovrà fare a meno di Jesse Zgraggen e Dario Bürgler, entrambi alle prese con un infortunio.

Il difensore Jesse Zgraggen ha riportato una lesione alla parte alta del corpo. Il suo rientro non è previsto prima della pausa dedicata alle Olimpiadi, costringendo lo staff tecnico a rinunciare a una pedina importante del reparto arretrato per le prossime settimane.

Situazione ancora da chiarire invece per Dario Bürgler. L’attaccante classe 1987 ha subìto un infortunio alla parte bassa del corpo e si sottoporrà nei prossimi giorni agli accertamenti medici necessari per determinare l’entità del problema e i tempi di recupero.