Rathgeb ha aperto le marcature a Friborgo KEY

Battendo 3-2 all’overtime il Kloten il Friborgo ha fatto un favore all’Ambrì, che ha mantenuto la 12a posizione in classifica, appena al di sopra della zona playout.

A parità di partite giocate i biancoblù hanno 1 punto di vantaggio sugli Aviatori. Lo Zurigo dal canto suo ha soffiato il 3o posto al Lugano imponendosi 5-1 sul ghiaccio del Bienne. I Lions sono saliti a +2 sui bianconeri. Thuerkauf e compagni hanno anche visto avvicinarsi il Losanna, vittorioso 4-1 a Zugo e ora a -2 dall’HCL e a -1 dal Ginevra 5o. Successi anche per Davos e Rapperswil su Berna e Ajoie.