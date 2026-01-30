  1. Clienti privati
Hockey L'Ambrì resta dodicesimo, Lugano ora quarto

Swisstxt

30.1.2026 - 22:30

Rathgeb ha aperto le marcature a Friborgo
Rathgeb ha aperto le marcature a Friborgo
KEY

Battendo 3-2 all’overtime il Kloten il Friborgo ha fatto un favore all’Ambrì, che ha mantenuto la 12a posizione in classifica, appena al di sopra della zona playout.

SwissTXT

30.01.2026, 22:30

30.01.2026, 22:41

A parità di partite giocate i biancoblù hanno 1 punto di vantaggio sugli Aviatori. Lo Zurigo dal canto suo ha soffiato il 3o posto al Lugano imponendosi 5-1 sul ghiaccio del Bienne. I Lions sono saliti a +2 sui bianconeri. Thuerkauf e compagni hanno anche visto avvicinarsi il Losanna, vittorioso 4-1 a Zugo e ora a -2 dall’HCL e a -1 dal Ginevra 5o. Successi anche per Davos e Rapperswil su Berna e Ajoie.

Video

Bellinzona – Xamax 5:0

Bellinzona – Xamax 5:0

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Carouge – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

Stade-Lausanne – Vaduz 5:2

Stade-Lausanne – Vaduz 5:2

Challenge League | 20° turno | stagione 25/26

30.01.2026

