National League Ambrì sconfitto a Berna, il Lugano perde all'overtime contro il Bienne

Swisstxt

16.9.2025 - 22:21

Christopher DiDomenico (HCAP), contro Miro Aaltonen (SCB), e Simon Kindschi (SCB).
KEYSTONE

L'Ambrì è stato superato per 3-1 dal Berna e ha così incassato la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di stagione. Anche il Lugano, sconfitto 3-2, torna dalla trasferta di Bienne con un solo punto

,

SwissTXT, Alessia Moneghini

16.09.2025, 22:21

16.09.2025, 22:41

Per la prima volta in questo campionato i biancoblù hanno trovato la rete d'apertura grazie alla potente conclusione di Heed in powerplay sul finire di primo tempo. Gli Orsi hanno però reagito dominando il periodo centrale, in cui hanno ribaltato il punteggio.

Negli ultimi 20' i leventinesi non sono poi riusciti ad essere pericolosi e sono anzi stati tenuti in partita in più di un'occasione da Wuetrich. Nel finale è però arrivato il definitivo 3-1.

L'ennesima sconfitta anche per il Lugano

I bianconeri sono infatti stati battuti per 3-2 dai Seelaender dopo aver sprecato un vantaggio di due reti. A decidere la sfida all'overtime è stato Rajala.

Superati vari pericoli e due situazioni di inferiorità numerica, dapprima quasi 1' in 3c5 e poi 5' in 4c5 per la penalità di partita a Perlini, Aebischer ha siglato l'1-0 al 37'.

Nel terzo periodo Sanford ha firmato il raddoppio in powerplay, ma dapprima Cajka e poi una sfortunata deviazione di Dahlstroem hanno permesso ai padroni di casa di pareggiare.

Il top Scorer Dario Simion (HCL).
KEYSTONE

Athletic Club – Arsenal 0:2

Athletic Club – Arsenal 0:2

PSV – Saint-Gilloise 1:3

PSV – Saint-Gilloise 1:3

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

15.09.2025

