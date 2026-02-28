Ambrì KEY

Si complica la situazione dell'Ambrì, superato anche dallo Zugo e sempre arenato al penultimo posto in classifica.

SwissTXT Swisstxt

Senza DiDomenico, lasciato in tribuna da Tapola, i biancoblù si sono inchinati per 4-1.

Dopo un primo tempo senza reti è stato l'ex di turno Kubalik ad aprire le marcature al 28', rete a cui ha risposto Formenton al 35'.

Ancora nel secondo periodo Kuenzle ha però riportato avanti i Tori, vantaggio poi suggellato da Vozenilek e Hofmann (a porta vuota).

Lugano steso dal Losanna con un secco 1 a 4

Con i playoff matematicamente raggiunti venerdì sera grazie al successo sull'Ajoie, il Lugano non si è ripetuto contro il Losanna, vittorioso alla Cornèr Arena per 4-1.

Nella serata in cui si è festeggiato Régis Fuchs, nono membro della Hall of Fame dell'HCL, i vodesi hanno incanalato la sfida sui binari giusti già nel 1o tempo con i gol di Bougro e Kahun.

Al 32' Heldner ha aumentato lo scarto, ridotto poi invano da Henry al 54' visto il punto a porta vuota di Rochette.

Bianconeri che oltre alla partita hanno anche perso Dahlstroem e Aleksi Peltonen, non più rientrati sul ghiaccio.