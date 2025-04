Andres Ambühl osannato dai tifosi. Keystone

Dopo una straordinaria carriera lunga 1'322 partite, Andres Ambühl saluta la National League, ma potrebbe ancora scrivere l'ultima pagina con la maglia della Svizzera al suo 20esimo Mondiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Andres Ambühl ha chiuso la sua carriera in National League con 1'322 partite, quasi tutte con il Davos, salutato con commozione dal pubblico insieme all’amico e compagno Marc Wieser.

Patrick Fischer ha dichiarato che, se fisicamente ok e motivato, il 41enne sarà convocato per il suo 20mo Mondiale, sottolineando la sua importanza per tutto l’hockey svizzero.

Nonostante la stagione complicata, il grigionese ha ritrovato la forma nei playoff e si dice pronto a rispondere alla chiamata della Nazionale prima di godersi la vita da spettatore con bratwurst e birra. Mostra di più

Patrick Fischer ha già detto di avere un posto per lui. «Se è in forma e motivato, Andres Ambühl riceverà una convocazione per la Nazionale. Per la National League e per l'hockey svizzero in generale, il suo finale di carriera è una grandissima perdita», ha ribadito ai microfoni della «SRF» l'allenatore della Nati.

L'attaccante grigionese, che ieri sera ha giocato la sua ultima partita della carriera in campionato nella sconfitta del suo Davos per mano dello Zurigo in gara-6 delle semifinali dei Playoff, potrebbe dunque vivere il suo 20esimo Mondiale.

«Probabilmente non ci sarà mai più un giocatore come lui, capace di giocare ad alti livelli per così tanti anni, inoltre è amato e rispettato da tutti. Con lui ho potuto giocare, poi di allenarlo, è un elemento prezioso. Non ne faccio un segreto, se sta bene ed è motivato io lo chiamerò», ha tenuto a sottolineare l'Head Coach.

Una vita, o quasi, a Davos

Il 41enne in carriera ha disputato 1'322 partite in National League, nelle quali ha vestito sempre la maglia del Davos, esclusion fatta per tre stagioni. Quando è tornato in Europa dopo un anno passato nelle leghe minori nordamericane, ha firmato per tre anni con lo Zurigo. Dalla stagione 2013-2014 è però tornato all'ovile.

Giovedì sera il capitano dei gialloblu, notoriamente schivo e poco incline alle grandi parole, non ha saputo nascondere la commozione davanti all'affetto del pubblico. «Le lacrime? Forse arriveranno più tardi», ha ammesso ai microfoni della «RSI» dopo una lunga ovazione ricevuta a fine partita.

I tifosi grigionesi non hanno salutato solamente Bühli, ma anche un altro giocatore simbolo, ovvero Marc Wieser, che all'età di 37 anni da deciso di appendere i pattini al chiodo.

Porta aperta per la Nazionale

Nonostante una carriera da vera superstar, Ambühl è rimasto sempre molto umile. «Sono stato fortunato a poter giocare quasi sempre in buone squadre e con ottimi compagni di linea. È questo che ha reso possibile tutto quello che ho vissuto».

Dopo un'ultima stagione a tratti complicata, in cui forse per la prima volta ha sentito il peso dell'età, il grigionese ha ritrovato la forma nei Playoff, siglando il suo quarto gol proprio ieri con il provvisorio 3-6.

E se dovesse arrivare la convocazione di Fischer? «È ancora presto per parlarne, ma se mi chiamerà, accetterò con piacere», ha tagliato corto l'attaccante, che dunque sembra proprio avviato a disputare il suo 20esimo mondiale.

Dal ghiaccio alla birra

Ora probabilmente ci saranno i Mondiali, come ultima appendice della carriera, e poi - dopo le vacanze estive - l'hockey riprenderà in settembre, ma per la prima volta dal 2'000 a questa parte senza Ambühl.

«Sarà strano, certo», ha ammesso il grigionese, per poi concludere con un sorriso: «Troverò comunque qualcosa da fare: andrò a vedere le partite, mangerò un bratwurst e mi godrò una birra, al posto della solita bevanda isotonica».

Prima di potersi gustare bratwurst e una bionda, magari già durante le vacanze estive, il 41enne dovrà probabilmente ancora aspettare, visto che la Nazionale, con il suo allenatore, i compagni e i tifosi, lo aspettano un per un ultimo torneo iridato. Poi inizierà una nuovo capitolo.