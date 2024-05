Test

I Mondiali di hockey sono appena finiti e già si pensa alla prossima stagione.

Swisstxt

I club di National League stanno definendo il proprio programma di preparazione e tra le date stabilite c’è anche una che riguarda l’Ambrì. In vista del debutto del campionato 2024-25 i biancoblù ospiteranno in amichevole alla Gottardo Arena lo Zugo il 6 settembre (ore 19h45). -C’è una prima data nota nella preparazione del Lugano in vista della stagione 2024-25. E' quella del 7 settembre quando, alla Cornèr Arena, i bianconeri affronteranno alle ore 19h00 l’Ajoie in uno degli ultimi test prima del debutto nel campionato di National League.

