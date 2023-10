Derby Ti-Press

s Hockey League ha ribadito la supremazia cantonale delle HCAP Girls sulle Ladies Lugano.

Il secondo derby stagionale in Women’ Alla Cornèr Arena le biancoblù, trascinate dal super blocco della top scorer Rask, si sono imposte per 6-3. In vantaggio con Niccolai, le padrone di casa hanno subito quattro reti a cavallo della 1a pausa con Knutson, Holmgren, Bullo e Rask. Grazie ancora a Niccolai e a Rindone le biaconere si sono riportate sotto, ma prima della 2a sirena i sigilli di Holmgren ed Eggimann hanno di fatto chiuso la contesa.

Swisstxt