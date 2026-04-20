Sven Andrighetto chiamato in Nazionale.

Per le prossime due amichevoli di avvicinamento della Svizzera ai Mondiali di casa Jan Cadieux ha chiamato sei nuovi nomi, a fronte di tre partenze.

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Tra i convocati spicca Sven Andrighetto, che però è reduce da un infortunio e quindi non scenderà sul ghiaccio.

Oltre a lui ci sarà il compagno dei Lions Nicolas Baechler e i ginevrini Stéphane Charlin, Tim Berni, Giancarlo Chanton e Simon Le Coultre.

Salutano il biancoblù Dario Wuethrich, come pure Rodwin Dionicio e Ludovic Waeber.

Gli elvetici affronteranno due volte l’Ungheria a Bienne giovedì 23 e venerdì 24.