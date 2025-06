Sven Andrighetto Imago

Il giocatore degli ZSC Lions corona così una stagione da sogno.

Swisstxt

Sven Andrighetto ha coronato una stagione da sogno con il premio di miglior giocatore dell’anno dell’IIHF.

Nel 2024-25 l’attaccante degli ZSC Lions ha infatti conquistato la Champions League, il titolo svizzero e l’argento mondiale da grande protagonista, realizzando rispettivamente 22, 39 e 8 punti.

Il rossocrociato è stato scelto dal 34,6% dei votanti, precedendo ampiamente il portiere statunitense Jeremy Swayman, l’ala ceca David Pastrnak e il compagno di linea Denis Malgin.

Il riconoscimento, giunto alla terza edizione, premia le prestazioni sia in Nazionale (in una competizione IIHF) che quelle in campionato.

Andrighetto succede nell’albo d’oro a Roman Cervenka e Connor Bedard.