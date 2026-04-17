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Hockey Caso Fischer, Kessler ammette: «Abbiamo sbagliato» e apre un'inchiesta

Swisstxt

17.4.2026 - 11:22

Urs Kessler
Urs Kessler
Keystone

Dopo il caso del certificato falso e il licenziamento di Fischer, il presidente Urs Kessler ammette gli errori della Federazione e annuncia un’inchiesta esterna per chiarire quanto accaduto.

SwissTXT

17.04.2026, 11:22

Ammettere i propri errori per riacquistare credibilità. Due giorni dopo il licenziamento di Fischer, Urs Kessler ha voluto iniziare un'operazione trasparenza per fare luce sulle ombre della vicenda del certificato falso presentato dal coach ai Giochi di Pechino.

«Abbiamo aperto un'inchiesta amministrativa gestita da un ente esterno per capire cosa sia successo. Io sono stato informato della questione da Lars Weibel lunedì», ha spiegato il presidente.

«Abbiamo sicuramente sbagliato anche noi, ma a 30 giorni dal Mondiale lasciare la Federazione senza una guida sarebbe la cosa peggiore da fare».

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