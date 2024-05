Suter KEY

I Canucks si sono riportati in vantaggio nella semifinale di conference a ovest contro gli Oilers grazie al successo esterno per 4-3 al quale ha contribuito anche Pius Suter.

Swisstxt

Lo zurighese ha fornito l’assist per il provvisorio 3-1 a Brock Boeser, autore di una doppietta e prima stella del match. Vancouver ha potuto contare sulle 42 parate di Arturs Silvos (93,3%), mentre il suo dirimpettaio Stuart Skinner è stato sostituito nel terzo tempo dopo aver subito 4 reti su 15 tiri. A est i Panthers sono a una sola vittoria dalla finale grazie successo in rimonta per 3-2 sui Boston Bruins.

Swisstxt