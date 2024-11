Janis Moser Imago

In NHL Janis Moser si è illustrato con un assist che ha permesso ai suoi Tampa Bay Lightning di superare 3-2 al supplementare i Pittsburgh Penguins.

Swisstxt

In Pennsylvania i Bolts hanno pareggiato il doppio svantaggio nel terzo periodo prima di imporsi nell’appendice. Sono tornati alla vittoria anche i Winnipeg Jets, che hanno piegato 6-3 i Panthers. Nino Niederreiter non ha tuttavia iscritto punti. Pius Suter ha fornito un assist ma è stato sconfitto con i Canucks 4-3 dai Rangers. Stessa sorte, ma senza finire sul tabellino, anche per Philipp Kurashev, battuto 3-2 da Anaheim.

