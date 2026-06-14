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Hockey Attilio Biasca ai Boston Bruins

Swisstxt

14.6.2026 - 12:23

Attilio Biasca
Attilio Biasca
Freshfocus

Dopo una grande stagione con il Friborgo, Attilio Biasca ha firmato un contratto entry-level con i Boston Bruins e la prossima stagione potrebbe giocare in NHL.

SwissTXT

14.06.2026, 12:23

14.06.2026, 12:24

«Il ricordo della vittoria del campionato svizzero mi accompagnerà per sempre. Non vedo l'ora di mettermi alla prova anche a Boston. Farò di tutto per affrontare questa grande sfida», ha dichiarato l'attaccante rossocrociato. Biasca saluta il Gottéron dopo una stagione da ben 31 punti in 59 partite, condita dal titolo di campione svizzero e dalla successiva convocazione per i Mondiali casalinghi.

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