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Hockey Austria a punteggio pieno

Swisstxt

19.5.2026 - 23:26

Slovenia
Slovenia
Imago

Avversaria mercoledì della Svizzera, l'Austria ha vinto anche il suo terzo confronto ai Mondiali battendo per 3-1 la Lettonia.

SwissTXT

19.05.2026, 23:26

Di Nissner il gol partita, mentre Balcers ha segnato la sua 4a rete su 5 gol lettoni. Nello scontro salvezza del Gruppo A l'Ungheria ha invece battuto la Gran Bretagna per 5-0, festeggiando il suo primo shutout ai Mondiali dal 1937. Nel Gruppo B continua a sorprendere la Slovenia, che dopo aver battuto la Cechia ha costretto ai rigori la Slovacchia, vittoriosa poi per 5-4. Terzo ko invece per l'Italia, superata 4-0 dalla Norvegia.

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