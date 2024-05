Festa

Austria ha confermato ancora una volta di essere una squadra da non prendere sotto gamba.

Swisstxt

L’ Wolf e soci hanno infatti battuto la Finlandia per 3-2 con un gol allo scadere. Il risultato ribadisce fa anche un favore alla Svizzera in ottica classifica del Gruppo A. E pensare che la partita si era aperta nel migliore dei modi per i nordici, avanti 2-0 al 9’. Huber e Nickl hanno però riequilibrato la contesa. Allo scadere un tiro di Baumgartner ha superato Sateri con 0,2 secondi dalla fine.

Swisstxt