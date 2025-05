Ambühl: «Avrei dovuto ascoltare di più il mio istinto»

Andres Ambühl ripercorre una carriera ricca di eventi. Keystone

In un'intervista a Keystone-SDA, il giocatore svizzero da record Andres Ambühl parla dei suoi primi Mondiali, dei giovani di oggi e del suo periodo a Zurigo. Il 41enne non ha rimpianti.

Keystone-SDA SDA

Andres Ambühl sta disputando il suo 20esimo Mondiale e tra una settimana al massimo si concluderà la carriera del giocatore con il maggior numero di presenze ai Campionati del Mondo. È tempo di fare un bilancio di una carriera unica, in cui ha giocato ben 1'322 partite nella National League per il Davos e gli ZSC Lions, festeggiando sei titoli di campione.

Andres Ambühl, si ricorda cosa passava per la testa del ventenne Andres 21 anni fa a Praga al primo Campionato del Mondo?

(ride) Già allora ero relativamente nervoso. È stato davvero inaspettato che io sia riuscito ad andarci. Probabilmente sono stato un po' fortunato perché col Davos non siamo arrivati così lontano nei Playoff. Così ho potuto fare tutta la preparazione per poi entrare in squadra. Certo, è stato speciale giocare con tutti i grandi nomi che prima non conoscevo.

Chi erano i nomi più importanti della squadra per te all'epoca?

C'erano Tinu (Martin) Gerber e Sandy Jeannin, per esempio, giocatori estremamente forti nel campionato, Tinu dalla NHL. Anche Mark Streit. Tutti giocatori di altissimo livello.

Lei aveva già fatto esperienza ai Campionati del Mondo U18 e U20, di cui è stato anche capitano. Con la prima squadra era un mondo completamente diverso?

È sicuramente più grande. Anche gli avversari del Canada, della Repubblica Ceca e di altre grandi nazioni. Di solito questi giocatori li vedevamo solo in televisione.

Andres Ambuehl durante una delle sue prime partite in Nazionale nel 2005. Keystone

Cosa ricorda di più di quel primo Mondiale?

In generale è stato un torneo molto bello per me. Credo di aver segnato anche un gol nella prima partita contro l'Austria. Ah no, con la Francia (match finito 6-0). Non sai mai se la prossima partita sei seduto in tribuna o giochi. Quindi, forse la parola «godere» è sbagliata, ma ci si diverte.

Si immaginava di essere ancora a un Mondiale 21 anni dopo?

No, non lo si pensa mai. Solo perché si può andare a una Coppa del Mondo una volta non è qualcosa che si può dare per scontato. Naturalmente anche la salute deve fare la sua parte. Penso che ci siano molti giocatori che hanno avuto una buona stagione ma che si sono infortunate. Essere in salute è probabilmente la cosa più importante.

Come è cambiato l'hockey?

In Svizzera si può già vedere l'evoluzione durante la preparazione. All'epoca, probabilmente c'erano circa 25-30 giocatori eleggibili per la Coppa del Mondo. Oggi la profondità è molto maggiore, si possono praticamente schierare due squadre.

Cosa facevi per essere così raramente infortunato?

(ride) Non c'è nulla di cui io sia particolarmente consapevole. Penso che sia più che altro che non sono predisposto agli infortuni e che sono abbastanza fortunato da avere un corpo robusto che può sopportare molte cose.

Questo ha anche a che fare con la sua infanzia in montagna, nella fattoria?

Potrebbe essere, non lo so. La mia giovinezza ha sicuramente contribuito a rendere il mio corpo così com'è. Ma è difficile dirlo, perché non so come sarebbe stato altrimenti.

Lei è cresciuto in un'epoca in cui probabilmente non aveva un telefono cellulare, per non parlare dei social media. Come si relaziona con i giovani che entrano in squadra oggi? Di cosa parla?

Parlo ancora di tutto, anche dei social media, so ancora in parte cosa succede. (sorride) Ma non è che la maggior parte di queste cose mi interessi più di tanto.

Ma non le dà fastidio quando le altre persone sono sempre al cellulare?

Non è solo il caso dei giovani, ma della società in generale. Basta andare ovunque e tutti, dagli 80enne ai 14enni, sono al cellulare. Non è una cosa legata all'età, è una cosa che si fa da quando esistono i cellulari. Ma logicamente è anche bello potersi sedere e parlare insieme.

A un certo punto dovrete anche pensare a come gestire questa situazione con i vostri figli. È un equilibrio difficile da raggiungere?

Sì, ho questa sensazione. Sono una persona che non pensa necessariamente che i miei figli debbano andare in giro con iPad e iPhone. Tuttavia, non appena iniziano la prima elementare, lavorano con questi mezzi tecnologici.

Sapete com'è, i bambini sono molto duri l'uno con l'altro. Se qualcuno non ce l'ha, né risente. Ecco perché bisogna trovare una via di mezzo. Usarlo quando è necessario, ma ci sono anche altri momenti in cui si dovrebbe giocare fuori e fare cose con altri bambini. Queste cose sono molto importanti per me, ma non si possono escludere le altre.

Il tuo compagno di club a Davos, Simon Knak, sta giocando qui la sua prima Coppa del Mondo. Ti piacerebbe essere di nuovo al suo posto?

No, perché penso che molti giovani di oggi si perdano tutte le cose che io ho potuto vivere da giovane. Proprio a causa di tutte quelle cose con il telefono cellulare. Credo che allora fossimo più spensierati e avessimo meno informazioni e statistiche. Sono felice di aver potuto vivere quel periodo. Le persone erano sicuramente più libere e non tutti gli errori finivano su Internet.

Ora ha due figlie. Cosa dice loro quando va in viaggio per qualche settimana, come sta facendo ora? Capiscono?

Non è così facile quando ti chiedono quando tornerai. Ma sì, capiscono che questo è il mio lavoro.

Ma lei non ha mai visto l'hockey come un lavoro, vero?

No, per niente. È divertimento e gioco, e spero che rimanga tale per tutti per molti anni a venire. Che non ci si dimentichi che alla fine si tratta di un gioco.

Ma ora questo non ci sarà più tra una settimana. Sa già cosa vuole fare dopo?

Sicuramente mi prenderò una pausa fino a settembre. E poi vorrei ricominciare a giocare a hockey.

Con l'HC Davos?

Esattamente. State aggiornati, non i sa mai cosa può succedere (ride).

Hai già un'idea di cosa potrebbe essere?

È estremamente difficile. Gioco a hockey da quando avevo sette anni, quindi è ovvio che ci sono cose che pensi siano belle. Ma poi spesso, una volta che si provano, sono completamente diverse. Penso che sia importante guardarsi intorno per trovare il proprio posto.

Ambühl chiuderà la sua carriera dopo il suo 20° Campionato del Mondo. Keystone

C'è qualcosa che rimpiange della sua carriera?

È difficile da dire. Alla fine, tutto ciò che forse non è andato bene ha avuto un effetto positivo su qualcos'altro. Certo, mi sarebbe piaciuto che l'avventura nordamericana fosse andata diversamente. Ma poi ho trascorso tre anni fantastici a Zurigo. Per questo penso che rifarei tutto.

Perché non ha funzionato in Nord America?

Suppongo che avrei dovuto scegliere un'altra squadra, avrei dovuto ascoltare di più il mio istinto.

Ma sei contento di averci provato.

Decisamente sì. In generale, penso che se qualcuno ha l'opportunità di andare oltreoceano, deve provarci. Se funziona, è un bene, altrimenti si può almeno dire che almeno ci si ha provato.

Molte persone la vedono come il tipico uomo di montagna. Lo trova davvero offensivo?

(sorride) No, affatto. Non mi crea alcun problema.

È per questo che è tornato a Davos molto presto?

No. La decisione di tornare a Davos o di rimanere a Zurigo più a lungo è stata estremamente difficile. Mi piaceva molto Zurigo, l'organizzazione era molto informale e mi sentivo a mio agio. È stato un bel periodo, molto importante per la mia carriera. E sì, a proposito di essere etichettato come uomo di montagna. (sorride) Di tanto in tanto non è così male, la gente potrebbe sottovalutarti un po'.

Di cosa è più orgoglioso nella sua carriera?

Orgoglioso? (riflette) È difficile da dire. Sono contento di aver potuto vivere tanti bei momenti. Lo sport è una cosa, ma anche i tanti compagni di squadra nel corso degli anni. Credo di essermi trovato bene con la maggior parte di loro.

Lei è stato anche più volte votato come il giocatore più popolare dai tifosi avversari. Questo apprezzamento è importante per lei?

Penso che sia bello. E credo che lo sport sia questo. Per 60 minuti si è rivali e non amici, ma dopo facciamo tutti la stessa cosa, e ci si diverte di nuovo insieme. È così che dovrebbe essere lo sport.

Lo sport svolge ancora la sua funzione di modello oggi, quando spesso ci sono così tanti soldi in ballo?

È difficile dirlo. Tutto è diventato molto più grande, è anche molto legato all'economia. Ma credo che sia ancora così, soprattutto per i giocatori e per la maggior parte degli spettatori.

È contento di non essere un calciatore riconosciuto in tutto il mondo?

(ride) Credo che anche questo abbia i suoi lati positivi. Anche i calciatori hanno una bella vita.

Dove preferisce andare in vacanza?

In realtà sono abbastanza flessibile da questo punto di vista. Penso che sia bello poter andare al mare una volta all'anno. Mi piace anche stare a casa in montagna, ma credo sia importante alternare e vedere posti diversi.

Non sono una persona che va ogni anno nello stesso posto, negli stessi hotel, perché mi piace vedere cose nuove.