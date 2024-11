Niederreiter KEY

I Jets di Nino Niederreiter volano sempre più alto.

Swisstxt

Con il 4-1 rifilato ai Dallas Stars, Winnipeg ha festeggiato il 14o successo in 15 partite, sinonimo del miglior inizio di stagione nella storia della NHL.

Il grigionese non ha messo a referto punti. Si sono messi in luce Roman Josi (due assist e terza stella) nel ritorno al successo di Nashville grazie al 4-0 su Utah e Jonas Siegenthaler (un assist) nella vittoria per 4-3 all'overtime di New Jersey sugli Islanders.

Vano il gol di Pius Suter, a segno nella netta sconfitta di Vancouver per 7-3 in casa contro Edmonton.

Swisstxt