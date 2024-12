Thierry Bader da Berna a Zurigo Keystone

Thierry Bader giocherà nello Zurigo dalla stagione 2025-26.

Swisstxt

L’attaccante 27enne in forza al Berna ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, hanno annunciato lunedì i campioni svizzeri in carica. Prima degli Orsi ha pattinato per Kloten e Davos. collezionando 394 presenze in NL e 92 punti (33 gol, 59 assist). Trentotto le presenze in Nazionale. -Nella capitale arriverà invece Miro Aaltonen e vi rimarrà fino al 2027. L'attuale topscorer del Kloten era arrivato in Svizzera nel 2022 dopo diverse annate passate nella KHL russa. Il finlandese ha ottenuto 43 reti e 54 assist in 123 partite con gli aviatori.

Swisstxt