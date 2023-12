Thun – Bellinzona 3:1 dieci Challenge League, 16. Runde, Saison 23/24 13.12.2023

Il Bellinzona non è riuscito a mettere in cascina il 4o risultato utile consecutivo, perdendo per 3-1 contro il Thun.

Ai ticinesi bastava un punto per superare Xamax, Wil e Aarau, tutti a pari merito al 4o posto a quota 20. Sotto 1-0 dopo i primi 5’ visto il gol di Roth, la ripresa granata si è aperta con l’autogol di Iacobucci, seguito poi dalla rete di Ndongo. Inutile, invece, il sigillo di Chacon al 59’.

Con questo successo, i padroni di casa hanno agguantato la vetta della graduatoria, che condividono a quota 34 punti con il Sion.

Swisstxt