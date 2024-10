Delusi Ti-Press

I Bellinzona Snakes sono stati eliminati dai GCK Lions negli ottavi di Coppa Svizzera.

Swisstxt

I ticinesi, che proprio nel turno precedente della competizione avevano ottenuto la loro unica vittoria stagionale sin qui, sono stati battuti con un risicato 2-1. -Si è chiusa con due successi rossocrociati la fase a gironi della Champions Hockey League. Impegnato a Tampere, il Losanna ha battuto il Tappara per 2-0, mentre lo Zurigo ha superato in trasferta il Klangefurt per 5-1. Negli ottavi i vodesi dovranno affrontare un gustoso derby con il Ginevra, mentre i Lions sfideranno lo Straubing. Il Friborgo se la vedrà con i Vaexjoe Lakers.

Swisstxt