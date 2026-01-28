Alessandro Benin rsi.ch

Alessandro Benin ha commentato la decisione dell'Ambrì di cambiare allenatore e ingaggiare fino a fine stagione Jussi Tapola, con Pasi Puistola come vice.

«L'HCAP ha deciso di andare in un'altra direzione», ha spiegato il direttore sportivo. In un momento di transizione sia societaria che sportiva, Benin ha poi parlato di una decisione condivisa all'interno del club, alludendo al fatto che Lars Weibel sia chiaramente stato coinvolto nella scelta.

«Conosciamo le qualità dei due allenatori, ma soprattutto loro conoscono già il campionato», ha poi detto Benin riguardo alle motivazioni sportive.