Il Berna, penultimo in classifica in National League, dovrà fare a meno per circa un mese del suo top scorer Waltteri Merela.
L’attaccante finlandese, autore di 8 reti e 5 assist da inizio di stagione, si è infortunato alla parte alta del corpo durante un incontro dell’EHT con la sua nazionale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.
Mentre Santtu Kinnonen vestirà la maglia del Langnau fino al termine della stagione 2026-27. Il 26enne finlandese, arrivato all’inizio del campionato da Zurigo, è il quarto miglior difensore di National League con 15 punti (3 gol) in 23 partite. Ha rinnovato di un anno il contratto in scadenza con i Tigers.