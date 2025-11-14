  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Berna senza il top scorer Merela per un mese

Swisstxt

14.11.2025 - 11:42

Merela
Merela
Keystone

Il Berna, penultimo in classifica in National League, dovrà fare a meno per circa un mese del suo top scorer Waltteri Merela.

SwissTXT

14.11.2025, 11:42

14.11.2025, 12:04

L’attaccante finlandese, autore di 8 reti e 5 assist da inizio di stagione, si è infortunato alla parte alta del corpo durante un incontro dell’EHT con la sua nazionale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Mentre Santtu Kinnonen vestirà la maglia del Langnau fino al termine della stagione 2026-27. Il 26enne finlandese, arrivato all’inizio del campionato da Zurigo, è il quarto miglior difensore di National League con 15 punti (3 gol) in 23 partite. Ha rinnovato di un anno il contratto in scadenza con i Tigers.

I più letti

Gianni Rivera spiega perché l'Italia non è più una big e chi è l'unico in Serie A che lo fa ancora sognare
Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»
William svela: «Così abbiamo spiegato ai nostri figli la malattia di Kate»

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

National League. Servette vittorioso e ora quarto

National LeagueServette vittorioso e ora quarto

Hockey. Omark giocherà in quinta categoria

HockeyOmark giocherà in quinta categoria

Dopo la pausa nazionale. L'Ambrì riparte al gran completo

Dopo la pausa nazionaleL'Ambrì riparte al gran completo