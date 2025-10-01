Jussi Tapola KEY

Il Berna è la prima squadra di NL a cambiare coach: la società della capitale ha deciso di licenziare Jussi Tapola e il suo vice Pasi Puistola.

La decisione arriva dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Patrick Schoeb, già assistente, assume temporaneamente la guida della squadra. Sarà affiancato da Tuomas Tuokkola, attualmente nello staff tecnico degli Elit e responsabile dello sviluppo del settore giovanile.

Tapola era alla guida del Berna dalla stagione 2023-24. Nei due anni ha ottenuto un 5o e un 3o posto, qualificando la squadra per la Champions League.