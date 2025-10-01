  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Salta la prima panchina: il Berna caccia Jussi Tapola e il suo vice Pasi Puistola

Swisstxt

1.10.2025 - 10:38

Jussi Tapola
Jussi Tapola
KEY

Il Berna è la prima squadra di NL a cambiare coach: la società della capitale ha deciso di licenziare Jussi Tapola e il suo vice Pasi Puistola.

SwissTXT

01.10.2025, 10:38

01.10.2025, 10:42

La decisione arriva dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Patrick Schoeb, già assistente, assume temporaneamente la guida della squadra. Sarà affiancato da Tuomas Tuokkola, attualmente nello staff tecnico degli Elit e responsabile dello sviluppo del settore giovanile.

Tapola era alla guida del Berna dalla stagione 2023-24. Nei due anni ha ottenuto un 5o e un 3o posto, qualificando la squadra per la Champions League.

I più letti

Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca
Trovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma
Uomo trova un biglietto del lotto nella giacca mesi dopo... e diventa milionario
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?

Altre notizie

Hockey. Il Lugano conferma Ramon Tanner fino al termine della stagione

HockeyIl Lugano conferma Ramon Tanner fino al termine della stagione

Ecco quanto riceverà. Kirill Kaprizov sarà il giocatore più pagato della storia della NHL

Ecco quanto riceveràKirill Kaprizov sarà il giocatore più pagato della storia della NHL

National League. Dopo nove successi si ferma la serie positiva del Davos

National LeagueDopo nove successi si ferma la serie positiva del Davos