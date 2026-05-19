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Mondiali di hockey Reto Berra ha raggiunto dopo la Nazionale svizzera per una polmonite

Swisstxt

19.5.2026 - 14:59

Gli serve ancora qualche giorno
Gli serve ancora qualche giorno
freshfocus

La malattia che ha ritardato di qualche giorno l'arrivo di Reto Berra nel gruppo rossocrociato al Mondiale di hockey è la polmonite.

SwissTXT

19.05.2026, 14:59

19.05.2026, 15:23

«Una settimana fa ero a letto, ma ora sto bene», ha dichiarato il portiere dopo l'allenamento odierno.

Difficilmente però vedremo il 39enne in pista già domani nella sfida contro l'Austria: «Con questo tipo di malattia bisogna procedere con cautela, dunque ci vorrà ancora qualche giorno per tornare al 100%».

«Sono felicissimo di essere qui, ho giocato tanti Mondiali in carriera, ma mai nessuno in Svizzera. L'atmosfera è fantastica», ha concluso Berra.

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